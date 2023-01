Ballastwasser abgelassen: 75.000 Euro Sicherheitsleistung

Wochenende: Starke Böen im Norden: Sonntag Unwettergefahr

Stürmisches Wetter erwartet die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg am Wochenende. Bereits am Samstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit starken bis stürmischen Windböen zu rechnen, insbesondere an der See. Bei dichten Wolken und viel Regen werden Temperaturen von maximal acht bis zehn Grad erreicht. In der Nacht lockert das Wetter kurzzeitig auf.