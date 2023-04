Vogtlandkreis: Verfolgungsjagd endet in JVA: Waffen und Drogen im Auto

Ein 35-Jähriger hat sich am Mittwochabend in Plauen (Vogtlandkreis) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist in der Justizvollzugsanstalt (JVA) gelandet. Wie eine Polizeisprecherin am frühen Donnerstagmorgen sagte, flüchtete er vor einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Flucht überfuhr der 35-Jährige etwa eine rote Ampel. Die Verfolgungsjagd endete schließlich in einer Sackgasse. Drei Insassen des Wagens wollten zu Fuß weiter flüchten, blieben aber schließlich stehen.