Unbekannter Toter identifiziert: Todesursache weiter unklar

Tod nach Polizeieinsatz beschäftigt Justiz weiter

Der Tod eines schwarzen, psychisch kranken Mannes nach einem Polizeieinsatz in Berlin-Spandau vor sieben Monaten beschäftigt weiterhin die Justiz. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte das Verfahren eingestellt. Dagegen hat der Bruder des Mannes jedoch über seine Anwältin Beschwerde eingelegt, wie eine Behördensprecherin am Mittwoch sagte. Zuvor hatte der RBB berichtet. «Es wurde von Anfang an halbherzig ermittelt», sagte die Anwältin dem Sender. So sei keiner der beteiligten Polizisten noch einmal zusätzlich vernommen worden, auch die Aussagen eines Betreuers des Mannes fänden sich nicht in dem Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft wieder.