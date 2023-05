Automaten und Schaltkästen in und um Leipzig gesprengt

Mehrere Automaten und Schaltkästen sind in und um Leipzig gesprengt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprengten Unbekannte in der Nacht auf Montag einen Zigarettenautomaten in Torgau (Landkreis Nordsachsen) mithilfe von Pyrotechnik. Dabei gelangten die Täter jedoch nicht an den Inhalt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.