Klinikchef Scholz sieht keine Alternativen zu Schließungen

Basketball: Towers-Trainer Korner: Heimsieg gegen Ulm «doppelt wichtig»

Die Veolia Towers Hamburg können am Samstag (20.30 Uhr) ihren Platz in den Playoff-Rängen der Basketball-Bundesliga festigen. Nach zuletzt zwei Siegen geht der Achte gegen Ratiopharm Ulm (12.) zumindest von der Papierform her als leichter Favorit in die Partie in der heimischen Halle. Chefcoach Raoul Korner warnte jedoch: «Das ist ein extrem gefährliches Team. Sie verfügen über sehr viel Firepower, gepaart mit der Schnelligkeit und Kreativität ihrer Guards.»