Beiersdorf erwartet schwächeres Wachstum und hofft auf Luxus

Compugroup will von Digitalisierung profitieren

Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Koblenzer Softwareanbieter Compugroup will weiter von der Digitalisierung im Gesundheitswesen profitieren. Das Unternehmen peilt im neuen Jahr eine Erlössteigerung aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen - von vier bis sechs Prozent an, wie es am Mittwoch in Koblenz mitteilte.