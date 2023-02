Schleibrücke weiter für Autos und Züge gesperrt

2. Bundesliga: Hansa Rostock bangt vor Pauli-Spiel um Einsatz von Ingelsson

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock muss am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli möglicherweise auf seinen besten Scorer verzichten. Mittelfeldspieler Svante Ingelsson konnte in dieser Woche wegen eines grippalen Infekts zwei Tage lang nicht voll trainieren. «Es ist noch nicht klar, ob er ausfällt», sagte Trainer Patrick Glöckner am Freitag. Der 24 Jahre alte Schwede hat in der laufenden Saison einmal getroffen und war an weiteren sechs der insgesamt nur 18 Rostocker Tore beteiligt.