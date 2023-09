Michel-Fans spenden mehr als 17.000 Euro für die Turmbläser

Ex-Kieler Reese schießt Hertha BSC bei Holstein zum Sieg

In einer hektischen Schlussphase hat sich Hertha BSC den ersten Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Ausgerechnet Fabian Reese erzielte am Sonntag im Spiel gegen seinen ehemaligen Verein Holstein Kiel den entscheidenden Treffer zum 3:2 (2:0) für die Berliner. Der Stürmer traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Vier Minuten zuvor war Haris Tabaković ebenfalls mit einem Foulelfmeter an Holsteins Keeper Timon Weiner gescheitert. Kurz vor dem Ende sah der Kieler Marvin Schulz noch die Gelb-Rote Karte.