Boie erzählt in ihrem neuen Buch aus einem glücklichen Land

Kinderbuchautorin Kirsten Boie (72, «Wir Kinder aus dem Möwenweg») hat ein Märchen gegen die Hoffnungslosigkeit geschrieben. «Der Hoffnungsvogel» erscheint am 12. Januar im Oetinger Verlag und ist eine Parabel über das Menschsein, teilte der Verlag am Mittwoch in Hamburg mit. «Es sollte in meiner Geschichte um die Folgen von Hoffnungslosigkeit, von fehlender Zuversicht gehen – und ich wusste sofort, dass ich das nur in Form eines Märchens erzählen konnte», sagte Boie laut Verlagsangaben.

Die Autorin Kirsten Boie lächelt. © Arne Dedert/dpa

Erzählt wird die Geschichte von Jabu und seiner Mutter, der guten Königin, die im «Glücklichen Land» leben. Eines Tages aber werden die Menschen zänkisch und missgünstig. Bald ist klar: Der Hoffnungsvogel singt nicht mehr über diesem Land. Zusammen mit Alva, der Tochter der Leuchtturmwärterin, macht sich Jabu auf die Suche, um den Hoffnungsvogel zurückzubringen. «Kirsten Boie erzählt nicht nur von der Hoffnung, dass eines Tages alle Menschen friedlich miteinander leben können, sondern auch von der Kraft des Verzeihens und der Güte, mit der wir die Welt heilen können», teilte der Verlag mit. Die Hamburgerin Boie gehört zu den bekanntesten und renommiertesten Kinderbuchautorinnen in Deutschland und hat schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

