Polizei ermittelt gegen Kapitän der «Mein Schiff 4»

Kinoevent auf Binnenalster mit Kult-Musicalfilmen und Oper

Vom Jungfernstieg in Hamburg aus können in dieser Woche gleich drei berühmte Musicalfilme und eine Mussorgsky-Oper auf großer Leinwand inmitten der Binnenalster geschaut werden. Im Rahmen des Binnenalster Filmfestes wird am Donnerstag im Open-Air-Kino der Film «Moulin Rouge» mit Nicole Kidmann und Ewan McGregor gezeigt, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Am Freitag folgt «La La Land» mit Ryan Gosling und Emma Stone, und am Sonntag können sich Musicalfilm-Fans auf «The Rocky Horror Picture Show» mit Tim Curry und Susan Sarandon freuen. Start ist jeweils 20.15 Uhr, die Filme werden in Originalsprache - also auf Englisch - gezeigt.