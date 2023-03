Pkw von Brücke beworfen: Verdacht auf versuchten Mord

Apolda: Unbekannter legt Brand in Nähe von Flüchtlingsunterkunft

Ein Unbekannter hat auf einer Industriebrache in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda Paletten in Brand gesetzt. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Unterkunft bemerkte am Montag Rauch und alarmierte die Rettungskräfte, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Während der Löscharbeiten sei die Feuerwehr etwa 30 Meter vom Brandherd entfernt auf eine zischende Gasflasche gestoßen. Ob die stark zerstörte Gasflasche ein Leck gehabt habe oder gezielt geöffnet worden sei, sei unklar, so der Polizeisprecher.