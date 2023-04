Mann mit Softairwaffe sorgt für Polizeieinsatz: Festnahme

Aufsichtsratschef: Michael Otto denkt vorerst nicht ans Aufhören

Kurz vor seinem 80. Geburtstag sieht der Hamburger Ehrenbürger Michael Otto seine Zukunft weiter in seinem Unternehmen. Mit Blick auf die Übergabe an seinen Sohn Benjamin Otto sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Otto Group dem «Spiegel»: «Das wird in den kommenden Jahren ein fließender Übergang.» Er sei da mit seinem Sohn in bester Abstimmung. Als gestaltender Gesellschafter sei Benjamin bereits in viele Themen eingearbeitet, werde sich auch in der Unternehmensgruppe intensiver einbringen. «Wir wollen das pragmatisch handhaben. Es muss für uns beide, aber vor allem für meinen Sohn passen.»