Kieler Innenministerin fordert mehr Bundesmittel für Sirenen

Regierunsgbildung: Nord-Grüne benennen Ministerinnen und Minister

Neue Sozialministerin in Schleswig-Holstein soll für die Grünen wie erwartet die 29 Jahre alte Aminata Touré werden. Touré verkündete den Vorschlag an den am nächsten Montag tagenden Landesparteitag am Mittwoch in Kiel selbst. Sie war an der Seite von Finanzministerin Monika Heinold Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl und von August 2019 an Vizepräsidentin des Landtags. Nach der Flucht ihrer Eltern war infolge eines Putsches in Mali war Touré in Neumünster in einem Flüchtlingsheim zur Welt gekommen.