Einladung zu Party über Tiktok: Polizei weist 150 Gäste ab

Eine Einladung zu einer Party über ein Tiktok-Video hat in Hamburg-Hohenfelde für Aufregung gesorgt. In einem Mehrfamilienhaus sollte laut der Einladung am 1. April in einer Wohnung gefeiert werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Erste Gäste, die an der angegebenen Adresse keine Party fanden, verständigten die Polizei. Die Beamten kontaktierten den angeblichen Veranstalter und erfuhren, dass gar keine Feier geplant sei. Das Video, das auch über Twitter verbreitet worden sein soll, war bereits gelöscht.

Die Beamten seien am Samstagabend dennoch vor dem Mehrfamilienhaus präsent gewesen und hätten zwischen 19.00 und 22.00 rund 150 Menschen abgewiesen, sagte der Sprecher. Zu dem vermeintlichen Veranstalter konnte er keine Angaben machen. Dass es sich um einen Aprilscherz gehandelt haben könnte, sei eine Mutmaßung. Die Polizei prüft, ob die Kosten des Einsatzes dem unbekannten Urheber des Aufrufs in Rechnung gestellt werden können. Eine Einladung zur Party sei jedoch keine Straftat. Zuvor hatten Medien über den falschen Party-Aufruf berichtet.

