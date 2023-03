Beileidsbekundung: US-Regierung verurteilt Amoklauf von Hamburg

Die US-Regierung hat den Amoklauf in Hamburg scharf verurteilt. Das teilte das Außenministerium in Washington am Freitag schriftlich mit. Den Angehörigen der Opfer drücke das Ministerium sein Beileid aus, teilte dessen Sprecher Ned Price mit. Niemand solle an einem Ort des Gebets um seine Sicherheit fürchten müssen, hieß es. Derartige Gewalttaten hätten in keiner Gesellschaft Platz. «Wir stehen in Solidarität mit den Menschen in Deutschland und versprechen unsere Unterstützung, um bei Bedarf zu helfen», hieß es in der Mitteilung.