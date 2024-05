HSV- und St. Pauli-Fans auf dem Weg ins Volksparkstadion

Wenn der HSV und der FC St. Pauli zum 111. Stadtderby aufeinandertreffen, geht es um viel: Der Tabellenführer vom Kiez könnte den Aufstieg klarmachen. Der HSV will seine Chancen nicht verspielen.

Stunden vor Beginn des Zweitliga-Stadtderbys zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) haben sich die Fans der rivalisierenden Hamburger Clubs auf den Weg zum Volksparkstadion gemacht - strikt getrennt und begleitet von einem Großaufgebot der Polizei. Mehrere Hundert St. Paulianer fuhren bereits um 15.00 Uhr in einem Fahrradkorso durch Altona Richtung Volkspark.

Eine halbe Stunde später setzte sich nach Polizeiangaben ein HSV-Fan-Marsch am S-Bahnhof Stellingen in Bewegung. Dabei wurde auch Pyrotechnik in Blau, Weiß und Rot gezündet. Größere Zwischenfälle wurden zunächst nicht bekannt. Später sollte ein Marsch der St. Pauli-Fans von der Bahrenfelder Trabrennbahn aus zum Stadion folgen.

Da sich die Fan-Gruppen beider Vereine feindlich gegenüberstehen, stuft die Polizei die Partie als Risikospiel ein. Das ohnehin emotionsgeladene Duell der beiden Stadtrivalen erhält am Freitag noch eine besondere Bilanz: Bei einem Sieg ausgerechnet im Volksparkstadion des HSV würde der Tabellenführer vom Kiez in die Bundesliga aufsteigen. Für den einstigen Erstliga-Dino HSV würde eine Niederlage dagegen mit großer Wahrscheinlichkeit einen Verbleib in der Zweitklassigkeit bedeuten.