Deutsches Hockeyteam starten mit zwei Kantersiegen in EM

Die deutschen Hockey-Damen sind mit zwei Kantersiegen in die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gestartet. In ihrem Auftaktmatch besiegte die zu den Mitfavoriten zählende Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg am Mittwoch in der Hansestadt die Türkei souverän mit 11:2 (5:1). Im zweiten Gruppenmatch gelang den deutschen Damen am Abend ein ebenso glatter 8:0 (3:0)-Erfolg über Österreich.

«Es war ein guter Start ins Turnier, weil wir diese Spiele brauchen, um uns einzuspielen», sagte Altenburg, der Mitte des Schlussviertels wegen Meckerns vom Schiedsgericht aus der Coachingzone verwiesen wurde und sich den Rest der Partie von der Tribüne aus ansah. Neben Sara Strauss (4) war seine Ehefrau Lisa Altenburg (2) erfolgreichste Torschützin. «Das Torverhältnis kann durchaus eine Rolle spielen. Deswegen bin ich froh, dass wir in beiden Spielen kräftig auf das Torkonto gedrückt haben», lobte der Coach sein Team. Vor gut 1000 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg hatten im Auftaktmatch Lisa Altenburg (5), Sonja Zimmermann, Pia Maertens und Anne Schröder (alle 2) die Tore für das Team gegen die Türkei erzielt. Die Herren greifen erst am Donnerstag ins EM-Geschehen ein.

