SPD will kostenloses Kita-Essen und mehr Lehrer

Die SPD will mit ihren Vorschlägen zum Haushalt 100 Millionen Euro für kostenloses Essen für Kinder in Kindertagesstätten bereitstellen. Dabei handele es sich um eine einmalige Aktion, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller am Mittwoch in Kiel. «Wir leben immer noch in krisenhaften Zeiten.» Die Kosten will seine Fraktion über den Ukraine-Notkredit finanzieren.

Schüler sitzen beim Mittagessen in der Mensa einer Grundschule. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Für die Abschaffung der Krippengebühren seien 25 Millionen Euro nötig, sagte Losse-Müller. Statt wohlhabende Haushalte bei der Anschaffung von Wärmepumpen zu unterstützen, wolle die SPD rund 57 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Klimaschutz für die Gründung einer Landesinfrastrukturgesellschaft nutzen. Diese soll Wärmenetze und Ladesäulen bauen. Für Investitionen in Krankenhäuser will die SPD im laufenden Jahr 20 Millionen und ab dem kommenden Jahr 40 Millionen Euro zusätzlich einplanen. 32 zusätzliche Stellen sollen bei der Polizei für die Bekämpfung sexueller Kriminalität an Kindern entstehen, zehn im Wirtschaftsministerium für die Wirtschaftsförderung, 100 Stellen für Vor-Ort-für-dich-Kräften, die sich um soziale Quartiersarbeit kümmern werden. Zudem sollen 480 zusätzliche Lehrkräfte eingestellt werden. «Alle unsere Vorschläge sind sauber durchfinanziert», sagte die Finanzpolitikerin Beate Raudies. Das Geld stamme durch Kürzungen bei anderen Haushaltsposten und aus Sondervermögen des Landes. Die Umsetzung politischer Projekte sei aktuell keine Frage des Geldes, sondern eine Frage des politischen Willens. Das Land habe 2022 einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 920 Millionen Euro erzielt. Die schwarz-grüne Koalition schaffe es immer weniger, das eingeplante Geld auch auszugeben. «Allein in 2022 sind 140 Millionen Euro an geplanten Personalausgaben nicht genutzt und 210 Millionen Euro an Investitionen nicht realisiert worden.»

