THW Kiel erwartet HBC Nantes und will Revanche

Handball-Rekordmeister THW Kiel will seine Ausgangsposition in der Champions League verbessern. Die Kieler erwarten am Donnerstag in der Königsklasse den HBC Nantes. Anwurf ist um 18.45 Uhr. In der Tabelle der Gruppe B nehmen die Schleswig-Holsteiner Platz fünf mit sechs Punkten ein. Ihnen gelangen in acht Spielen bisher nur zwei Siege. Vierter ist Aalborg Håndbold mit sieben Zählern. Das Hinspiel in Frankreich hatte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha mit 30:38 verloren. Die Kieler wollen Revanche. Allerdings fehlen ihnen Sven Ehrig (Kreuzbandriss), Eric Johansson (Mittelhandbruch) und Steffen Weinhold (Kreuzbandanriss).

