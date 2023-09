Entwarnung bei Weller: HSVH-Kapitän nicht schwerer verletzt

Vor dem Kiel-Spiel ruhen die Freundschaften bei Wahl

Bei Fußball-Profi Hauke Wahl steigt die Vorfreude. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) trifft der Abwehrspieler in der 2. Bundesliga mit dem FC St. Pauli auf Holstein Kiel. «Das wird ein besonderes Spiel. Ich komme aus der Kieler Jugend, habe die letzten fünf Jahre dort gespielt», sagte der 29-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde.