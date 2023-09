Streit um Zoom-Konferenzen wegen Datenschutz beigelegt

Mindestens zwei Femizide im Sommer in Hamburg

In Hamburg sind in diesem Sommer mindestens zwei Frauen Opfer sogenannter Femizide geworden. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion an den Senat, in der die Zahl der Tötungen von Frauen aus Frauenhass, Frauenverachtung oder männlichem Kontroll- und Dominanzstreben abgefragt wurde. Darüber hinaus sei beim LKA ein versuchtes Tötungsdelikt im Sinne der Fragestellung registriert worden, heißt es in der Senatsantwort.