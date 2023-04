Verkehrsminister: Krischer stellt Ausbauprojekte an A1 und A3 bei Köln infrage

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat bei Baumaßnahmen an Autobahnen das Prinzip Bestanderhalt vor Neubau betont. Der Grünen-Politiker sagte dem «Kölner Stadt-Anzeiger», von den rund 13.000 Autobahnbrücken in Deutschland müssten etwa 4000 saniert oder erneuert werden. «Was wir in Lüdenscheid mit der Sperrung der Rahmede-Talbrücke auf der Sauerlandlinie erleben, darf nicht noch einmal passieren. Da bleibt für Neubauprojekte wenig Geld übrig.» Die marode Brücke an der A45 ist seit gut einem Jahr voll gesperrt, eine bundesweit zentrale Nord-Süd-Verkehrsachse unterbrochen - mit gravierenden Folgen vor allem für die Menschen und Unternehmen in der Region.