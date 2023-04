Ute Lohrentz neue Präsidentin der HAW Hamburg

Zahl der Studierenden ohne Abitur geht deutlich zurück

Die Zahl der Studierenden ohne Abitur an Hamburgs Hochschulen hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Laut einer am Montag veröffentlichten Antwort des rot-grünen Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken hat in diesem Wintersemester an der HafenCity Universität (HCU) und der Technischen Universität Hamburg (TUHH) niemand ohne Abitur ein Studium aufgenommen. An der Universität Hamburg (UHH) wiederum habe sich deren Zahl nach jüngsten Daten von 2379 im Jahr 2017 auf 1292 im Jahr 2021 beinahe halbiert. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.