Pinneberg: Dieb stiehlt Mann im Auto Luxus-Armbanduhr vom Handgelenk

Ein 82-Jähriger ist in Wedel (Kreis Pinneberg) in seinem Auto Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein unbekannter Täter stahl am Montag die Armbanduhr des Mannes, als dieser in der Innenstadt in seinem parkenden Auto saß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Täter habe an die Scheibe geklopft und nach der Uhrzeit gefragt. Daraufhin ergriff er den Angaben zufolge unter dem Vorwand, so die Uhrzeit besser ablesen zu können, den Arm des Mannes und nahm ihm die Armbanduhr einer Luxusmarke ab. Anschließend habe er sich zügig von dem parkenden Auto entfernt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.