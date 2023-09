Zwei Jugendliche bei Massenschlägerei verletzt

Bei einer Massenschlägerei mit laut Polizei bis zu 50 Menschen in Hamburg sind am frühen Freitagabend zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein 15-Jähriger eine Schnittwunde am Kopf und ein 16-Jähriger eine Schnittverletzung am Bauch sowie eine Augenreizung durch Pfefferspray, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am Samstag sagte. Beamte fanden in anliegenden Büschen nahe einer Stadtteilschule im Stadtteil Altona-Nord Schlagstöcke, Macheten und Messer. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei geht davon aus, dass zwei größere Gruppen mit insgesamt bis zu 50 Jugendlichen an der Schlägerei beteiligt waren. Die Auseinandersetzung löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Anwohner hatten schussähnliche Geräusche festgestellt und die Polizei alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten sich die Jugendgruppen bereits aufgelöst. Die Polizei suchte anschließend die Gegend um den mutmaßlichen Ort der Auseinandersetzung ab. Auch ein Polizeihubschrauber war zwischenzeitlich im Einsatz. Immer wieder trafen Beamte mehrere Kleingruppen von Jugendlichen an.

