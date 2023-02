Frankfurt am Main: Fünfjähriges Kind bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt ist ein fünfjähriges Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, bog das Auto, in dem das Mädchen saß, am Samstagvormittag auf eine zweispurige Ausfallstraße ein. Der 58 Jahre alte Fahrer stieß dabei mit einem anderen Auto zusammen. Der 58-Jährige und seine 45-jährige Beifahrerin wurden verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.