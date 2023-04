Eine Woche nach Großbrand: Letzte Glutnester gelöscht

Polizei: Fuchswelpe von Stufen eines Regenrückhaltebeckens gerettet

Die Polizei hat in Ahrensburg ein verlassenes Fuchsbaby gerettet. Das Tier, das auf den Namen «Fiete» getauft worden sei, sei in eine Wildtierauffangstation nach Elmshorn gebracht worden, berichtete die Polizei am Montag. Eine Polizeistreife habe den einsamen Fuchswelpen am Sonntag an einer Treppe zu einem Regenrückhaltebecken gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Mit einem beherzten Nackengriff sei es den Beamtinnen gelungen, den jungen Fuchs zu greifen und ihn in eine Transportbox zu setzen.