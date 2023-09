Streit in Flüchtlingsunterkunft eskaliert: Sechs Verletzte

Streit mit Messern zwischen zwei Männern in der Sternschanze

Zwei Männer haben sich in der Sternschanze in Hamburg gegenseitig mit Messern verletzt. Laut Angaben der Polizei kam es in der Nacht zum Sonntag zuvor zu einem Streit zwischen dem 19- und 21-jährigen Mann. Anschließend hätten beide Messer gezogen. Der 19-Jährige wurde am Arm verletzt und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Der 21-Jährige wurde an Bauch und Hüfte und ebenfalls am Arm verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Männer sollen in einen Streit von rivalisierenden Gruppen verwickelt gewesen sein. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.