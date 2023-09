Pilotprojekt für bessere Orientierung im Radverkehr startet

Rund 2000 Teilnehmer bei Klimademonstration in Kiel

Am globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future haben am Freitag in Kiel nach Polizeiangaben rund 2000 Demonstranten teilgenommen. Die Veranstaltung verlief den Angaben zufolge friedlich. Die Teilnehmer wollten gegen die Ursachen des Klimawandels und für eine bessere Zukunft demonstrieren. Bundesweit waren Demonstrationen an mehr als 200 Orten geplant.