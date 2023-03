Mutmaßlicher Schütze nach fast einem Jahr gefasst

Festnahme: Durchsuchungen nach Raubüberfall auf 16-Jährigen in Park

Nach einem Raubüberfall auf einen 16-Jährigen in einem Park in Berlin-Hohenschönhausen hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht - und einen Intensivtäter festgenommen. Gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen lag ein Unterbringungsbeschluss vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Er wurde in eine geschlossene Klinik gebracht. Bei der Durchsuchung am Freitagmorgen in Neu-Hohenschönhausen verletzte der 17-Jährige sich leicht an der Nase und wurde ambulant versorgt.