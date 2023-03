Immer mehr Grundschüler fallen durch die Fahrradprüfung

Schulen: Maßnahmen für bessere Deutsch-Leistungen von Grundschülern

In MV soll es mehr Mathematik- und Deutschstunden in der Grundschule geben. Außerdem soll nach dem Vorbild Hamburgs eine tägliche feste Lese-Übezeit in den Grundschulunterricht integriert werden. Auch ein Sprachtest in der Kita ist geplant. Wie kommen diese Pläne an?