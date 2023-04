Amoktat: Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Waffenbehörde

Hätte der Amoktäter von Hamburg eine Waffe bekommen dürfen? Gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde sind Ermittlungen eingeleitet worden. Ebenso gegen Mitglieder eines Schießclubs.

Im Zusammenhang mit der Waffenerlaubnis des Hamburger Amokschützen Philipp F. wird gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Bei ihm und drei weiteren verdächtigen Mitgliedern eines Schießclubs wurden am Donnerstag Wohnungen und Dienst- beziehungsweise Vereinsräume durchsucht - insgesamt zehn Objekte, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte.

Philipp F. hatte am 9. März nach einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf sieben Menschen - darunter ein ungeborenes Kind - und schließlich sich selbst erschossen. Der Besitz der Tatwaffe - einer halbautomatischen Pistole - war ihm von der Waffenbehörde genehmigt worden. Eine Überprüfung in seiner Wohnung nach einem anonymen Hinweis auf psychische Auffälligkeiten war wenige Wochen vor der Tat ohne weitere Maßnahmen geblieben.

Laut Ermittlungsbehörde hatte der Mitarbeiter der Waffenbehörde über den Hanseatic Gun Club, in dem auch Philipp F. Mitglied war, Hinweise aus dem familiären Umfeld des späteren Todesschützen auf dessen psychische Probleme erhalten. Diese habe er weder dokumentiert noch ordnungsgemäß innerhalb der Behörde weitergeleitet. Er habe sogar selbst vorgeschlagen, diese Hinweise in einem anonymen Schreiben an seine Behörde zu schicken, obwohl er mögliche Urheber und weitere Hintergründe kannte. Das Schreiben war am 24. Januar eingetroffen.

In Ermittlerkreisen ist von einer «bestellten anonymen Anzeige» die Rede, die dazu geführt habe, dass der zuständige Sachgebietsleiter in der Waffenbehörde lediglich eine unangekündigte Aufbewahrungskontrolle für Waffe und Munition bei Philipp F. angeordnet hatte, anstatt sich gezielt weitere Informationen zu verschaffen.

Gegen den Beamten der bei der Polizei angegliederten Waffenbehörde, der zu dem anonymen Schreiben geraten haben soll, wird den Angaben zufolge wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in sechs Fällen sowie der fahrlässigen Körperverletzung im Amt in 14 Fällen ermittelt. Er war bereits vor gut zwei Wochen vom Dienst suspendiert und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden.

Gegen die drei Mitglieder des Hanseatic Gun Club besteht laut Staatsanwaltschaft der Anfangsverdacht der Falschbeurkundung im Amt. Sie sollen Philipp F. als Mitglieder des Prüfungsausschusses «blanko» ein sogenanntes Sachkundezeugnis ausgestellt haben, das Voraussetzung für die Erteilung einer Waffenbesitzkarte ist. Das Zeugnis datiere vom 28. April 2022, obwohl Philipp F. die praktische Sachkundeprüfung an dem Tag laut Staatsanwaltschaft nicht bestanden hatte.

«Eine reguläre nochmalige Anmeldung zur Prüfung und die Prüfung selbst erfolgten nicht», heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. «Stattdessen soll ein Mitglied der Prüfungskommission am 24. Oktober 2022 eine im Hanseatic Gun Club angeblich erfolgreich verlaufene «Nachprüfung» vorgenommen haben, die anschließend mit dem Sachkundezeugnis vom 28. April 2022 gegenüber der Waffenbehörde dokumentiert wurde.» Der Hanseatic Gun Club äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Ermittlungen.

Eigentlich hätte Philipp F. so im Dezember 2022 keine Waffenbesitzkarte erhalten und weder Waffe noch Munition besitzen dürfen, zumindest nicht legal.

Gegenüber sämtlichen Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Diese Praxis des Prüfungsausschusses war offenbar kein Einzelfall: Den Beschuldigten werde vorgeworfen, in einer «Vielzahl von Fällen unzutreffende Sachkundezeugnisse ausgestellt und damit die Durchführung einer irregulären Nachprüfung gegenüber der Waffenbehörde verschleiert zu haben», hieß es.