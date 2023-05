Polizei findet Drogen und 40.000 Euro

Polizei hebt mutmaßliches Drogenkurier-Quartett aus

Die Polizei hat am Wochenende in Hamburg ein mutmaßliches Drogenkurier-Quartett ausgehoben. Den drei Männern und einer Frau im Alter zwischen 25 und 28 Jahren werde Handel mit Kokain in nicht geringen Mengen vorgeworfen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Ermittlungen zufolge hatten sie seit September Drogen in einer Wohnung in Barmbek-Süd gelagert und von dort nach telefonischer Bestellung an rund 270 Kunden ausgeliefert.