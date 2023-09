23-Jähriger greift Polizisten mit Messer an

Zwei Jugendliche bei Massenschlägerei verletzt

Bei einer Massenschlägerei mit laut Polizei bis zu 50 Menschen in Hamburg sind am frühen Freitagabend zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein 15-Jähriger eine Schnittwunde am Kopf und ein 16-Jähriger eine Schnittverletzung am Bauch sowie eine Augenreizung durch Pfefferspray, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am Samstag sagte. Beamte fanden in anliegenden Büschen nahe einer Stadtteilschule im Stadtteil Altona-Nord Schlagstöcke, Macheten und Messer. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.