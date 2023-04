Charles III. informiert sich über Klimaschutz

Deutschlandbesuch: Camilla besucht Grundschule und liest «Der Grüffelo»

Queen Camilla und die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender, haben die Rudolf-Roß-Grundschule in der Hamburger Neustadt besucht. Eine 1. Klasse begrüßte Camilla und Büdenbender am Freitag mit dem Lied «Walking through the Jungle».