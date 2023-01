Webseite von Lotto Schleswig-Holstein zeitweise offline

Katholische Kirche: Weihbischof Norbert Werbs mit 82 Jahren gestorben

Norbert Werbs, emeritierter Weihbischof des Erzbistums Hamburg, ist tot. Er starb am Dienstag nach kurzer Krankheit in Neubrandenburg im Alter von 82 Jahren, wie das Erzbistum Hamburg am Dienstag mitteilte. «Kaum ein anderer prägte und festigte das kirchliche Leben in Mecklenburg wie Weihbischof Norbert Werbs», sagte Hamburgs Erzbischof Stefan Heße. Mit seiner Bescheidenheit, seinem Humor und seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft sei Werbs den Menschen gerade zu DDR-Zeiten nahe gewesen. Danach sei er unverzichtbar dafür gewesen, die Erfahrungen und Erwartungen der Menschen in Mecklenburg in das neu errichtete Erzbistum Hamburg einzubringen.