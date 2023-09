Groß- und Außenhandel: Verdi fordert besseres Tarifangebot

Warnstreiks im Groß- und Einzelhandel

Die Gewerkschaft Verdi hat in Thüringen und Sachsen-Anhalt am Freitag zu Warnstreiks im Groß- und Einzelhandel aufgerufen. In Thüringen hätten sich 32 Mitarbeiter der Frühschicht im Rewe-Großhandelslager in Neudietendorf (Landkreis Gotha) beteiligt, sagte Sylke Hustan, Verdi-Verhandlungsführerin im Großhandel in Thüringen. In Sachsen-Anhalt ging der Aufruf an Beschäftigte bei Kaufland Logistik Osterfeld/Meineweh (Burgenlandkreis) sowie an Mitarbeiter weiterer Kaufland-Filialen.