Mehr Geburten per Kaiserschnitt: SPD-Politikerin besorgt

Hamburg: Streit: Polizisten von 19-Jährigem verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen sind am Hamburger Jungfernstieg zwei Polizisten verletzt worden. Die Jugendlichen waren am Montagabend vor der Europa Passage in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 19-Jähriger, der den Beamten wegen seiner blutigen Hände aufgefallen war, wehrte sich bei seiner Festnahme so heftig, dass er einem 35 Jahre alten Beamten die Kniescheibe heraustrat. Er verletzte einen weiteren Polizisten ebenfalls am Bein.