Zuzahlungen für Pflege im Heim gestiegen

Schulen: Hamburger Sommerferien künftig erst Anfang Juli

Die Sommerferien in Hamburg werden in den kommenden Jahren frühestens Anfang Juli beginnen. Das geht aus der Ferienordnung für die Schuljahre von 2024 bis 2030 hervor, die die Schulbehörde am Donnerstag veröffentlicht hat. «Neu ist, dass die Sommerferien in Hamburg grundsätzlich nicht vor dem 1. Juli eines Jahres starten», heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Während die «großen Ferien» im kommenden Jahr sogar erst am 24. Juli beginnen und am 3. September zu Ende gehen, fangen sie in den fünf darauf folgenden Jahren mindestens zwei Wochen früher an. In diesem Jahr starten die Sommerferien mit dem 13. Juli ebenfalls noch relativ spät.