Scharlachwelle trifft auf Antibiotika-Engpässe

Prozess: Alte Frau beim Abbiegen übersehen - LKW-Fahrer vor Gericht

Nach dem Tod einer 88 Jahre alten Fußgängerin muss sich vom nächsten Donnerstag an ein LKW-Fahrer vor dem Amtsgericht Hamburg-Barmbeck verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen fahrlässige Tötung vor. Er soll am 30. August 2021 an einer Kreuzung beim Rechtsabbiegen mit seinem Sattelzug die Frau übersehen haben. Der Angeklagte bog den Ermittlungen zufolge mit rund 12 Stundenkilometern Geschwindigkeit von der Habichtstraße in die Bramfelder Straße, während sie mit ihrem Gehwagen an einer Ampel bei Grün über die Straße gehen wollte. Die Frau stürzte und erlitt einen Schädelbruch, eine Rippenfraktur und Schürfwunden. Zwei Wochen später starb sie an den Folgen der Verletzungen in einem Krankenhaus.