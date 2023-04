Marine besiegelt Ende von Ausbildungsmission in Niger

Handball: Pause: HSVH-Handballspieler Lassen muss operiert werden

Der dänische Handball-Nationalspieler Jacob Lassen wird an seiner verletzten rechten Schulter operiert und dadurch lange fehlen. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler vom HSV Hamburg hatte sich im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den TVB Stuttgart beim 27:27 das Schlüsselbein gebrochen. Lassen werde sich am Dienstag in Hamburg dem Eingriff unterziehen, teilte sein Verein am Montag mit. Laut Club wird der Linkshänder etwa zehn Wochen aussetzen und in der laufenden Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. Lassen war nach einem Zweikampf (27. Minute) auf der rechten Schulter gelandet und hatte sich den Schlüsselbeinbruch zugezogen. «Ich habe gleich gemerkt, wie etwas in meiner Schulter geknackt hat, und wusste sofort, dass da etwas kaputtgegangen ist», sagte er. Sein Gegenspieler Ivan Sliskovic hatte eine Zwei-Minuten-Strafe für das Foul gesehen. «Er hat sich im Anschluss aber gleich bei mir entschuldigt, und es war einfach ein unglücklicher Zusammenprall. Es war keinerlei ...