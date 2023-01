Nach 0:4 beim 1. FC Köln: Auch frühes Hallen-Aus für HSV

Ermittlungen: 13-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ein 13-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen war am Freitagnachmittag auf die Versmannstraße in der Hafencity getreten und dort von einem stadtauswärts fahrenden Auto erfasst worden, wie die Polizei Hamburg mitteilte. Dabei erlitt die 13-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt, an dem Auto entstand ein Sachschaden, hieß es weiter. Wieso das Mädchen auf die Straße getreten war, werde derzeit noch ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizei Hamburg am Sonntagmittag. Angehörige der 13-Jährigen und Zeugen des Unfalls wurden nach dem Unfall durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Die Versmannstraße wurde anschließend an der Unfallstelle für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an.