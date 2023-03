HSV-Vorstand Boldt zum Fall Vuskovic: System hinterfragen

Tourismus: Husumer Krokusblütenfest lockt Hunderte Besucher an

Beim diesjährigen Krokusblütenfest in Husum im Kreis Nordfriesland tummeln sich am Samstag die Besucher. Mehrere Hundert Menschen drängen sich auf den Wegen zwischen den Frühblühern im Husumer Schlosspark. Den Frühlingsboten aus rund vier Millionen Krokussen wird seit den 1990er Jahren ein Fest gewidmet; an diesem Wochenende zum 25. Mal. Vor der Kulisse des lila Blütenmeers findet ein zweitägiges Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Kunsthandwerkermarkt statt. Nach Angaben der Husumer Touristiker gibt es eine solch riesige Fläche wildwachsender Krokusse in Nordeuropa nur noch in Husum.