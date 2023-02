HSV-AG: Dinsel und Wüstefeld bei Versammlung im Mittelpunkt

Zweite Bundesliga: Medien: HSV-Anteilseigner entziehen Jansen das Vertrauen

Die Unruhe in der Führungsetage des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nimmt trotz des sportlichen Höhenflugs der Hanseaten nicht ab. Weiter im Zentrum der Kritik steht Marcell Jansen, der als Präsident des HSV e.V. und als Aufsichtsratsvorsitzender der Fußball-AG an der Spitze steht. Wie Hamburger das «Hamburger Abendblatt» und die «Bild» in ihren Dienstag-Ausgaben berichteten, machen mehrere Anteilseigner der AG Front gegen den ehemaligen Profi. «Wir entziehen Ihnen als Aufsichtsratsvorsitzenden aufgrund Ihres Verhaltens ab sofort unser Vertrauen», zitierte das «Hamburger Abendblatt» aus einer Mail an Jansen. Laut «Abendblatt» wollten sich weder die Anteilseigner noch Jansen zum Vorgang äußern.