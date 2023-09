Ex-HSV-Profi Marcus Berg beendet seine Karriere

Mann gerät mit Auto in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Ahrensburg im Kreis Stormarn sind zwei Menschen lebensgefährlich und ein weiterer schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer sei in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 20-Jährige und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall am Sonnabend lebensgefährlich verletzt. Der 50 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Alle Verletzten wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser gebracht.