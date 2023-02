Bayern-Ehrenpräsident fiebert bei St. Pauli-Spielen mit

Der FC St. Pauli ist für Uli Hoeneß noch immer ein Herzensverein. «Ich ertappe mich dabei, wenn ich im Fernsehen St. Pauli-Spiele sehe, dass ich da mitfiebere und ihnen immer den Sieg wünsche, weil ich ja will, dass die wieder nach oben kommen», sagte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München in der jüngsten Ausgabe des St. Pauli-Podcasts «Don't call it a Kultclub». «Ich wünsche dem FC St. Pauli, dass wir, solange ich noch alle sieben Sinne beieinander habe, dass wir gemeinsam in derselben Liga spielen.»

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München und Fan des FC St. Pauli. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

In den 80er-Jahren waren die Bayern und ihr damaliger Manager Hoeneß die großen Reizfiguren der zumeist linken Anhängerschaft des Kiezclubs. Als es dem Verein aus Hamburg wirtschaftlich schlecht ging, half der heute 71-Jährige sofort. Hoeneß organisierte im Juli 2003 gemeinsam mit dem FC St. Pauli ein Freundschaftsspiel der Bayern am Millerntor gegen den damaligen Drittligisten und beließ alle Einnahmen bei den Hamburgern. In Erinnerung ist, wie er ein «Retter»-T-Shirt des FC St. Pauli vor dem Anpfiff überstreifte und durch das Stadion ging. Auch zwischen den Ultras der beiden Clubs besteht seit Anfang der 2000er-Jahre ein enger Austausch. Obwohl den FC St. Pauli und Bayern München sportlich und finanziell Welten trennen, sieht Hoeneß Gemeinsamkeiten. «Ich bin gegen die Farbe Grau. Ich bin lieber für Weiß oder Schwarz. Aber Grau ist langweilig», sagte er. «Das hat St. Pauli nie gewollt und das haben wir nie gewollt. Insofern sind wir zwei Vereine, die den Leuten Spaß machen.»

