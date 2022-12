28-Jähriger stirbt an Folgen von Messerstich

Ein 28 Jahre alter Mann, der am Montag in Flensburg mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden ist, ist gestorben. Er sei am Mittwoch im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Montag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in der sich mehrere Personen aufgehalten haben, zu einem Streit zwischen dem 28-Jährigen und einem weiteren Mann. Im Laufe der Auseinandersetzung erlitt der Mann demnach eine lebensbedrohliche Stichverletzung. Der mutmaßliche Täter floh vom Tatort. Die Ermittlungen hinsichtlich des Tatverdächtigen liefen, teilte die Polizei am Mittwoch weiter mit. Weitere Angaben konnten demnach zunächst nicht gemacht werden.

