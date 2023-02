Musik Festival widmet sich Musikmetropole London

Die Musikmetropole London steht im Mittelpunkt des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) vom 1. Juli bis zum 27. August. Das gab Festivalintendant Christian Kuhnt am Donnerstag bekannt. London sei seit Jahrhunderten ein Anziehungspunkt für Musiker aus aller Welt.

In mehr als 90 Konzerten werde das Festival über alle Gattungen und Stilrichtungen hinweg den Blick auf die Vielfalt der Musikstile in der britischen Hauptstadt richten, sagte Kuhnt. Darüber hinaus sollen auch im Sommer 2023 wieder zahlreiche international gefeierte Stars und Orchester auftreten. Insgesamt sind in diesem Jahr 198 Konzerte sowie fünf «Musikfeste auf dem Lande» und zwei Kindermusikfeste in 113 Spielstätten geplant. Eröffnet wird das Festival am 1. und 2. Juli in Lübeck mit dem Oratorium «Elias» von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Das Künstlerporträt ist in diesem Jahr dem in Südafrika geborenen Geiger Daniel Hope gewidmet. In 50 Veranstaltungen werde er ein Programm präsentieren, das von irischer Volksmusik bis zu zeitgenössischen Werken reiche, sagte Kuhnt.

Der vom Stiftungsrat genehmigte Haushalt beläuft sich auf rund 12 Millionen Euro, davon übernimmt das Land Schleswig-Holstein gut 1,2 Millionen Euro.