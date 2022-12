Drei Hamburger Autodiebe verhaftet: In U-Haft

Internationale Ermittlung: Schlag gegen Geldautomaten-Sprenger: 13 Festnahmen

Bei einem Großeinsatz gegen Geldautomaten-Sprenger hat es auch Razzien in NRW gegeben. In einem Objekt in Recklinghausen fanden die Ermittler gleich 35 Handys. Am Mittwochmorgen flog in Rösrath ein Automat in die Luft. Die unbekannten Täter brausten davon.