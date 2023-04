Rückrunden-Start: Richtungsweisende Partien für Clubs

Die Hockey-Herren vom UHC Hamburg und HTHC können sich gleich zu Beginn der Rückrunde der Feldhockey-Bundesliga gegenseitig Schützenhilfe im Kampf um die Viertelfinal-Plätze in der A-Staffel geben. Gewinnt der UHC am Samstag beim Crefelder HTC (4.), profitiert davon auch der HTHC (3.). Selbiges gilt für den UHC bei einem Erfolg des HTHC in Mülheim (5.). Sollte beiden Hamburger Clubs jedoch verlieren, schrumpft der Vorsprung auf die Abstiegsrunden-Plätze deutlich.

In der B-Staffel wiederum kann der Club an der Alster (4.) am Samstag mit einem Sieg gegen Verfolger Münchner SC den Einzug in die Runde der besten acht Clubs nahezu perfekt machen. Bei dann noch vier ausstehenden Partien beträgt der Vorsprung auf die Süddeutschen zwölf Punkte. Der Hamburger Polo Club (2.) hat mit den Spielen gegen Spitzenreiter Mannheimer HC und Schlusslicht TSV Mannheim gleich zwei Gelegenheiten, sich die Viertelfinal-Teilnahme zu sichern.

Bei den Damen geht es für den Club an der Alster (2.) und den UHC (3.) in der B-Staffel nur noch um die beste Ausgangsposition für die Viertelfinal-Playoffs. In der A-Staffel kann der HTHC (3.) mit einem Sieg gegen Bremen (5.) einen großen Schritt machen und damit auch Stadtrivale Großflottbeker THGC (4.) helfen.